Ибрагимович вернется в «Манчестер Юнайтед»
Источник: ESPNКомментарии
Шведский нападающий Златан
Ибрагимович вновь будет выступать за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.
Сообщается, что швед согласовал новый
контракт с «МЮ», по которому его зарплата будет чуть меньше, чем ранее. В
прошлом сезоне он выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего его контракт
закончился и не был продлен. При этом Златан продолжает восстанавливаться после
травмы.
В прошедшем сезоне 35-летний
Златан Ибрагимович провел 46 матчей за «МЮ» и забил восемь мячей при десяти
голевых передачах.
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