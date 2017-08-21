Ибрагимович вернется в «Манчестер Юнайтед»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вновь будет выступать за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что швед согласовал новый контракт с «МЮ», по которому его зарплата будет чуть меньше, чем ранее. В прошлом сезоне он выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего его контракт закончился и не был продлен. При этом Златан продолжает восстанавливаться после травмы.

В прошедшем сезоне 35-летний Златан Ибрагимович провел 46 матчей за «МЮ» и забил восемь мячей при десяти голевых передачах.