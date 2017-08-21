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Александр Волков: Все игроки в петербургском «Зените» взаимозаменяемые

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Волейболист петербургского «Зенита» Александр Волков поделился впечатлениями от победы на Мемориале Платонова. 

- Игралось сложно, тяжеловато. Турнир состоял из пяти игровых дней, что выдержать очень сложно любой команде. Но все игроки в петербургском «Зените» взаимозаменяемые. У нас сыграла вся команда, что очень помогло одержать победу на турнире. Пока мы только набираем кондиции, мы еще далеки от оптимальной формы. Мы играли на 30-40% от своих возможностей.

Теперь будем биться в официальных турнирах – Кубке и чемпионате России. Речь пока не идет о каком-то конкретном результате, чтобы обязательно выиграть золото, например. Надо сначала самим узнать свои силы, - приводит слова Волкова «Р-Спорт».

Напомним, в финальном матче Мемориала Платонова петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 и завоевал первый трофей в своей истории. 

В сезоне-2017/18 клуб, созданный по инициативе «Газпрома», дебютирует в Суперлиге. 23 июня команду приняли в число участников чемпионата России вместо краснодарского «Динамо». Первый матч в турнире зенитовцы проведут 10 сентября в Москве против «Динамо».

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