Тихомирова и Тимошинина завоевали бронзу Универсиады в прыжках в воду с вышки
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе
(Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В синхронных прыжках в воду с
десятиметровой вышки бронзовую медаль завоевали россиянки Юлия Тихомирова и
Юлия Тимошинина.
Результат российских спортсменок - 263,07 балла. Победу одержали представитетн Кук Хьян
Ким и Ун Хьян Ким (303,54). На
втором месте Эмили Мэйни и Бриттани О’Брайен из Австралии (297,84).
Всемирная летняя
Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Прыжки в воду.
Женщины.
Синхронные
прыжки. Вышка
10 м
1. Кук Хьян Ким/Ун Хьян Ким (КНДР) – 303,54
2. Эмили Мэйни/Бриттани О’Брайен (Австралия) – 297,84
3. Юлия
Тихомирова/Юлия Тимошинина (Россия) – 263,07.
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