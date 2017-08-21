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Тихомирова и Тимошинина завоевали бронзу Универсиады в прыжках в воду с вышки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки бронзовую медаль завоевали россиянки Юлия Тихомирова и Юлия Тимошинина.

Результат российских спортсменок - 263,07 балла. Победу одержали представитетн Кук Хьян Ким и  Ун Хьян Ким (303,54). На втором месте Эмили Мэйни и Бриттани О’Брайен из Австралии (297,84). 

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Прыжки в воду. Женщины.

Синхронные прыжки. Вышка

10 м

1. Кук Хьян Ким/Ун Хьян Ким (КНДР) – 303,54

2. Эмили Мэйни/Бриттани О’Брайен (Австралия) – 297,84

3. Юлия Тихомирова/Юлия Тимошинина (Россия) – 263,07.

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