Станислав Гареев: Повезло, что дома начинаем, может, легче вкатимся
Источник: ХК «Салават Юлаев»Комментарии
Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев заявил, что команда готова к старту нового сезона КХЛ.
Во вторник уфимцы в первом матче регулярного чемпионата встретятся с «Адмиралом».
- Плодотворно поработали, все шло по плану, - сказал Гареев. - Думаю, команда готова к первому матчу. С «Адмиралом» играли и до этого. Там сейчас много новых игроков, возможно, кто-то не играл на Кубке и вообще другая команда выйдет. Комфортный старт? Естественно, надо побеждать, брать очки, тем более, что при своих болельщиках проигрывать нельзя. Очень повезло, что дома начинаем, может, легче вкатимся. Но потом так же десять игр на выезде, никакого преимущества особо нет.
Матч
Место и дата
22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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