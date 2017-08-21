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Андрей Лунев: Я не в шоке от Кокорина – он делает свое дело, ничего удивительного

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от игры форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина. 

- Когда только приехал в «Зенит», журналисты спросили: «Кого выделите из команды?» Ответил: «Кокорина». Говорят: «Как это - он ведь такой-сякой». Да вы придите на тренировку, посмотрите. Увидите, что он выделяется среди всех. Саша в полном порядке, просто что-то не шло, а сейчас пошло.

Я не в шоке от Кокорина - он делает свое дело, ничего удивительного. Не понимаю, зачем создавать из этого какой-то бум. Человек старается, забивает - на тренировках и в играх. Возможно, раньше «голевого бума» не было, потому что Сашу пытались поймать на каких-то нефутбольных вещах. Допускаю, что это как-то сказывалось психологически. Сейчас на Кокорина ничего не давит, его поставили на любимую позицию - и пожалуйста, вот результат.

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Что изменилось за последний год? Да ничего - он и раньше на тренировках был в порядке, так же бегал по полю. Просто сейчас пришли голы. Он и до этого был неплох, как-то ведь его в сборную брали, - приводит слова Лунева «Чемпионат». 

Напомним, в сезоне-2017/18 Кокорин провел семь матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Также на счету 26-летнего футболиста три матча в квалификации Лиги Европы и один забитый мяч.

После семи туров РФПЛ форвард с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров.

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. На три очка сине-бело-голубые опережают московский «Локомотив», на пять - «Ростов». 

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