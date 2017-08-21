Вячеслав Солодухин: «Салават Юлаев» полностью готов к чемпионату
Источник: ХК «Салават Юлаев»Комментарии
Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин рассказал о готовности команды к новому сезону КХЛ.
Во вторник уфимцы в первом матче регулярного чемпионата примут «Адмирал».
- Самая главная была задача - наработать определенные тактические моменты, чтобы все ребята поняли, довести до автоматизма. Я считаю, что команда полностью готова завтра начинать чемпионат. Подошли с хорошим настроением, позитивно все. Задача по набору очков в домашних играх? Я думаю, мы будем просто готовиться на каждую игру, разбирать соперника, а каких-то определенных целей вроде «две трети очков» не стоит. Будем играть на победу, - сказал Солодухин.
Матч
Место и дата
22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически