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Вячеслав Солодухин: «Салават Юлаев» полностью готов к чемпионату

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин рассказал о готовности команды к новому сезону КХЛ.

Во вторник уфимцы в первом матче регулярного чемпионата примут «Адмирал».

- Самая главная была задача - наработать определенные тактические моменты, чтобы все ребята поняли, довести до автоматизма. Я считаю, что команда полностью готова завтра начинать чемпионат. Подошли с хорошим настроением, позитивно все. Задача по набору очков в домашних играх? Я думаю, мы будем просто готовиться на каждую игру, разбирать соперника, а каких-то определенных целей вроде «две трети очков» не стоит. Будем играть на победу, - сказал Солодухин.

Матч

Салават Юлаев - Адмирал

Место и дата

22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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