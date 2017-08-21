Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФК «Амкар»: Энергетика трибун позволила нам оказать достойное сопротивление «Зениту»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Футбольный клуб «Амкар» отметил поддержку болельщиков на домашнем матче 7-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:1).

- Матч с «Зенитом» стал самым посещаемым для «Амкара» в нынешнем сезоне - за этой игрой с трибун «Звезды» наблюдали почти девять тысяч зрителей. Наша команда получила замечательную поддержку болельщиков, которые остались на своих местах даже во время сильнейшего ливня, обрушившегося на стадион во втором тайме. ФК «Амкар» благодарит любителей футбола за поддержку - именно энергетика трибун позволила нашей команде оказать достойное сопротивление сильнейшей на сегодня команде России. Наше единство - это один из главных козырей «Амкара». Надеемся, что на следующей домашней игре, в которой наша команда сыграет с ЦСКА, трибуны «Звезды» вновь заполнятся неравнодушными людьми, поддержка которых поможет «Амкару» показать все, на что он способен, - говорится на официальном сайте пермяков.

Матч

Амкар - Зенит - 0:1 (0:0)

Голы

Кокорин 61 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)

Предупреждения:

Идову, 63 - Краневиттер, 84; Лунев, 90

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Губернатор: «Ростов» должен попадать в десяткуГубернатор Ростовской области Василий Голубев оценил старт «Ростова» в чемпионате России.Помощник Манчини присутствовал на матче «Ростов» - «Краснодар»Анджело Грегуччи, который входит в тренерский штаб «Зенита» присутствовал на матче 7-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» (0:0).«Думаю, дело только в этом». Как сам Кокорин объясняет свою суперигру«Думаю, дело только в этом». Как сам Кокорин объясняет свою суперигруАлександр Кокорин забил 7 мячей в 10 матчах нового сезона. После большинства игр он пытается объяснить, почему стал забивать так много.«Спартак» улучшил предложение по личному контракту Ньянга«Спартак» продолжает переговоры о переходе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга. Красно-белые сделали футболисту новое предложение.Жонатас: Очень грустно прощаться с Казанью, но вы знаете финансовое положение «Рубина»Бразильский форвард Жонатас попрощался с «Рубином». Напомним, что он станет игроком «Ганновера».
Футбол
Помощник Манчини присутствовал на матче «Ростов» - «Краснодар»
Теннис
Надаль вернулся на первое место в рейтинге АТР, Хачанов – 29-й
Теннис
Плишкова лидирует в рейтинге WTA, Кузнецова – восьмая
Теннис
Мугуруса возглавила чемпионскую гонку WTA, Кузнецова – десятая, Макарова – 28-я
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости