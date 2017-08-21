Надаль вернулся на первое место в рейтинге АТР, Хачанов – 29-й
Опубликована новая версия рейтинга АТР.
Возглавляет рейтинг испанец
Рафаэль Надаль. На втором месте британец Энди Маррэй, на третьем – швейцарец Роджер
Федерер. Лучший из россиян Карен Хачанов на 29-й позиции.
Рейтинг АТР. Версия от 21
августа
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,
2 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7150
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5690
5 (5). Новак Джокович (Сербия) —
5325
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4155
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,
9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710
10 (9). Кеи Нисикори (Япония) — 3195...
29 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1390…
53 (51). Даниил Медведев (Россия) — 889,
54 (55). Андрей Рублев (Россия) — 888…
70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) — 721…
98 (93). Михаил Южный (Россия) — 551...
100 (101). Евгений Донской (Россия) - 549.