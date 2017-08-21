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Надаль вернулся на первое место в рейтинге АТР, Хачанов – 29-й

Источник:  ATPКомментарии

Опубликована новая версия рейтинга АТР.

Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль. На втором месте британец Энди Маррэй, на третьем – швейцарец Роджер Федерер. Лучший из россиян Карен Хачанов на 29-й позиции.

Рейтинг АТР. Версия от 21 августа

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,

2 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7150

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5690

 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4155

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710

10 (9). Кеи Нисикори (Япония) — 3195...

29 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1390…

53 (51). Даниил Медведев (Россия) — 889,

54 (55). Андрей Рублев (Россия) — 888…

70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) — 721…

98 (93). Михаил Южный (Россия) — 551...

100 (101). Евгений Донской (Россия) - 549.

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