Андрей Скабелка: Омск считает часы до открытия нового сезона
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от стартующего сегодня нового сезона КХЛ.
- Во вторник домашним матчем с рижским
«Динамо» вы открываете и сезон, и список своих матчей во главе
«Авангарда». Волнуетесь?
- Знаете, времени на волнение просто не остается. Сейчас идут последние тренировки, определяемся с составом, отрабатываем систему игры. Словом, есть над чем поломать голову. В то же время наш штаб прекрасно понимает свою ответственность перед клубом и его многочисленными болельщиками. Знаем, что Омск уже считает часы до открытия нового сезона, связывает с этим сезоном свои надежды и амбиции. В очередной раз поняли это вчера, когда на «Территории «Авангарда» в Омске собралось несколько десятков тысяч болельщиков, - сказал Скабелка.
Матч
Место и дата
22 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция