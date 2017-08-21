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Андрей Скабелка: Омск считает часы до открытия нового сезона

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от стартующего сегодня нового сезона КХЛ.

- Во вторник домашним матчем с рижским «Динамо» вы открываете и сезон, и список своих матчей во главе «Авангарда». Волнуетесь?
- Знаете, времени на волнение просто не остается. Сейчас идут последние тренировки, определяемся с составом, отрабатываем систему игры. Словом, есть над чем поломать голову. В то же время наш штаб прекрасно понимает свою ответственность перед клубом и его многочисленными болельщиками. Знаем, что Омск уже считает часы до открытия нового сезона, связывает с этим сезоном свои надежды и амбиции. В очередной раз поняли это вчера, когда на «Территории «Авангарда» в Омске собралось несколько десятков тысяч болельщиков, - сказал Скабелка.

Матч

Авангард - Динамо Р

Место и дата

22 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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