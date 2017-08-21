Помощник Манчини присутствовал на матче «Ростов» - «Краснодар»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Анджело Грегуччи, который входит в тренерский штаб «Зенита» присутствовал на матче 7-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» (0:0).
Грегуччи расположился на одной из центральных трибун «Олимпа-2» и внимательно наблюдал за южным дерби.
Напомним, что в ближайшем туре «Зенит» на своем поле будет принимать «Ростов». Игра начнется 27 августа, в 20:00.
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