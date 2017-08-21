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Надаль лидирует в чемпионской гонке АТР, Хачанов – 36-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР.

На первом месте испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим – немец Александр Зверев. Лучший из россиян Карен Хачанов на 32-й позиции.

Чемпионская гонка АТР. Версия от 21 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7365 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4175

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3535

5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150

6 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3060

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2905

8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585

9 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290

10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2075…

36 (36). Карен Хачанов (Россия) — 980…

44 (43). Андрей Рублев (Россия) — 779…

54 (51). Даниил Медведев (Россия) — 707…

82 (78). Андрей Кузнецов (Россия) — 501...

85 (79). Евгений Донской (Россия) — 494.

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