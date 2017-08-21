Надаль лидирует в чемпионской гонке АТР, Хачанов – 36-й
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чемпионской гонки АТР.
На первом месте испанец
Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим – немец Александр
Зверев. Лучший из россиян Карен Хачанов на 32-й позиции.
Чемпионская гонка АТР. Версия
от 21 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7365 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4175
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3535
5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150
6 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3060
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2905
8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585
9 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2075…
36 (36). Карен Хачанов (Россия) — 980…
44 (43). Андрей Рублев (Россия) — 779…
54 (51). Даниил Медведев (Россия) — 707…
82 (78). Андрей Кузнецов (Россия) — 501...
85 (79). Евгений Донской (Россия) — 494.