Губернатор: «Ростов» должен попадать в десятку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил старт «Ростова» в чемпионате России.

После семи матчей команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

«Я доволен и тем, как «Ростов» играл в последние годы, - сказал Голубев. - Как известно, «Ростов» в прошлом году принес больше всего очков в Европе. Стартом сезона я доволен. В начале сезона к прогнозам мы относились очень осторожно, и нам нужен был хороший футбол. Но, конечно, вылет не обсуждался. Сейчас можно сказать, что «Ростов» должен попадать в десятку, а то и в первую половину таблицы».