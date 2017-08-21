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Губернатор: «Ростов» должен попадать в десятку

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил старт «Ростова» в чемпионате России.

После семи матчей команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

«Я доволен и тем, как «Ростов» играл в последние годы, - сказал Голубев. - Как известно, «Ростов» в прошлом году принес больше всего очков в Европе. Стартом сезона я доволен. В начале сезона к прогнозам мы относились очень осторожно, и нам нужен был хороший футбол. Но, конечно, вылет не обсуждался. Сейчас можно сказать, что «Ростов» должен попадать в десятку, а то и в первую половину таблицы».  

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