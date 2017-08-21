ЦСКА и «Янг Бойз» рассудит греческая бригада арбитров
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Бригада арбитров из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом будет обслуживать ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и швейцарским «Янг Бойз».
Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительные помощники - Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос, резервный судья - Дамианос Эфтимиадис.
Игра пройдет в среду в Москве, начало - в 21:45 мск.
Напомним, первый матч армейцы выиграли со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Онлайн-трансляция
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