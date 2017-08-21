ЦСКА и «Янг Бойз» рассудит греческая бригада арбитров

Бригада арбитров из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом будет обслуживать ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и швейцарским «Янг Бойз».

Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительные помощники - Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос, резервный судья - Дамианос Эфтимиадис.

Игра пройдет в среду в Москве, начало - в 21:45 мск.

Напомним, первый матч армейцы выиграли со счетом 1:0.