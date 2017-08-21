Россияне Костенко, Лаппинагов и Ретинский стали призерами Универсиады в дзюдо

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по дзюдо медали завоевали россияне Валентина Костенко, Аслан Лаппинагов и Станислав Ретинский.

Костенко завоевала бронзу в категории до 63 кг. В поединке за третье место она победила украинку Анастасию Шевченко. Лаппинагов завоевал серебро в категории до 81 кг. В финале он уступил Суюнсу Ли из Южной Кореи. Станислав Ретинский завоевал серебро в категории до 90 кг. В финале он уступил южнокорейцу Донхван Гваку.