Россияне Костенко, Лаппинагов и Ретинский стали призерами Универсиады в дзюдо
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В
соревнованиях по дзюдо медали завоевали россияне Валентина Костенко, Аслан
Лаппинагов и Станислав Ретинский.
Костенко завоевала бронзу в категории до 63 кг. В поединке
за третье место она победила украинку Анастасию Шевченко. Лаппинагов завоевал
серебро в категории до 81 кг. В финале
он уступил Суюнсу Ли из Южной Кореи.
Станислав Ретинский завоевал серебро в категории до 90 кг. В финале он уступил южнокорейцу Донхван Гваку.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически