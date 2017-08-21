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Федор Канарейкин: ЦСКА будет посильнее СКА в этом сезоне. Все закуплено, все в обойме

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия между СКА и ЦСКА.

- ЦСКА будет посильнее СКА в этом сезоне. Всё закуплено, все в обойме. Надо давать хороший результат, а результат только один - это победа в Кубке Гагарина. Но, по словам Олега Знарка, его команда удивила тем, что на данном отрезке находится в идеальной форме. Поэтому от матча жду хорошего хоккея. Что касается Западной конференции в целом, то понятно, что борьбу за первые места поведут ЦСКА, СКА и «Локомотив», - приводит слова Канарейкина «Р-Спорт».

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Напомним, матч Кубка Открытия пройдет в Петербурге 21 августа. Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

СКА - действующий обладатель Кубка Гагарина. В финальной серии армейцы в пяти матчах оказались сильнее магнитогорского «Металлурга». 

Матч

СКА - ЦСКА

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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