СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасности
Источник: ХК СКАКомментарии
Хоккейный клуб СКА сообщил на официальном сайте об усилении мер
безопасности в Ледовом дворце.
Клуб рекомендует болельщикам приезжать заранее, не приносить с собой сумки, рюкзаки или пакеты, а также с пониманием отнестись к процедуре досмотра.
Напомним, 21 августа СКА в матче Кубка Открытия дома примет ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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Матч
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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