СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасности

Хоккейный клуб СКА сообщил на официальном сайте об усилении мер безопасности в Ледовом дворце.

Клуб рекомендует болельщикам приезжать заранее, не приносить с собой сумки, рюкзаки или пакеты, а также с пониманием отнестись к процедуре досмотра.

Напомним, 21 августа СКА в матче Кубка Открытия дома примет ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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