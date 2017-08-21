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СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасности

Источник:  ХК СКАКомментарии

Хоккейный клуб СКА сообщил на официальном сайте об усилении мер безопасности в Ледовом дворце. 

Клуб рекомендует болельщикам приезжать заранее, не приносить с собой сумки, рюкзаки или пакеты, а также с пониманием отнестись к процедуре досмотра. 

Напомним, 21 августа СКА в матче Кубка Открытия дома примет ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. 

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Матч

СКА - ЦСКА

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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