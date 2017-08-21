Маркизио может покинуть «Ювентус»
Источник: La Gazzetta dello SportКомментарии
Полузащитник «Ювентуса»
Клаудио Маркизио, возможно, покинет команду. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Маркизио не чувствует, что он играет важную роль в команде. «Ювентус»,
в свою очередь не считает игрока незаменимым и готов продать его. Если за
оставшиеся дни до закрытия трансферного окна поступят достойные предложения, «Юве»
может расстаться с игроком.
В текущем сезоне
31-летний Клаудио Маркизио провел один матч за «Ювентус».
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