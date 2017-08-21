Маркизио может покинуть «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио, возможно, покинет команду. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Маркизио не чувствует, что он играет важную роль в команде. «Ювентус», в свою очередь не считает игрока незаменимым и готов продать его. Если за оставшиеся дни до закрытия трансферного окна поступят достойные предложения, «Юве» может расстаться с игроком.

В текущем сезоне 31-летний Клаудио Маркизио провел один матч за «Ювентус».