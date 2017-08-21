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«Арсенал» предложит Окслейд-Чемберлену новый четырехлетний контракт

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Арсенал» хочет сохранить в своих рядах полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена и предложит ему новый четырехлетний контракт, сообщает The Sun.

Действующее соглашение 24-летнего хавбека сборной Англии с «канонирами» истекает менее чем через год.

Зарплата Окслейд-Чемберлена составит 125 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что игрок может перейти в «Челси» и «синие» якобы предложили ему 100 тысяч фунтов в неделю.

Футболист защищает цвета «Арсенала» с 2011 года, перейдя в этот клуб из «Саутгемптона.

В прошлом сезоне он провел в чемпионате Англии 29 матчей, забил два мяча и отдал семь голевых передач.

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