Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Украины

Известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина ушел с поста куратора судейского корпуса Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Футбол 24, итальянец разорвал контракт с Федерацией футбола Украины по обоюдному согласию. Коллина уже покинул Украину. Официального объявления по этому поводу пока нет.

57-летний Коллина занял эту должность в 2010 году.