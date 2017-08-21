Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Украины
Источник: «Футбол 24»Комментарии
Известный итальянский
арбитр Пьерлуиджи Коллина ушел с поста куратора судейского корпуса Украины. Об
этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует Футбол
24, итальянец разорвал контракт с Федерацией футбола Украины по
обоюдному согласию. Коллина уже покинул Украину. Официального объявления
по этому поводу пока нет.
57-летний Коллина занял эту должность в 2010 году.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически