Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Украины

Источник:  «Футбол 24»Комментарии

Известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина ушел с поста куратора судейского корпуса Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Футбол 24,  итальянец разорвал контракт с Федерацией футбола Украины по обоюдному согласию. Коллина уже покинул Украину. Официального объявления по этому поводу пока нет.

57-летний Коллина занял эту должность в 2010 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пьерлуиджи Коллина: Больше не будет ошибок судей, которые будут помнить годамиГлава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил работу видео-ассистента на Кубке конфедераций в России.Пьерлуиджи Коллина: В матче Германия – Камерун был отличный пример правильной работы системы видеосудейГлава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.Пьерлуиджи Коллина: Судья не может все видеть, поэтому VAR – очень ценное средство, которое поможет избежать ошибкиГлава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.День в истории. Пьерлуиджи Коллине исполнилось 57 летСегодня отмечает день рождения известный итальянский футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина. Ему исполнилось 57 лет.Пьерлуиджи Коллина: Пайе не хотел наносить травму РоналдуБывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался об эпизоде из финального матча Евро-2016, в котором в столкновении с французом Димитри Пайе получил травму капитан португальцев Криштиану Роналду.
Футбол
«Барселона» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов
Футбол
«Арсенал» предложит Окслейд-Чемберлену новый четырехлетний контракт
Футбол
Маркизио может покинуть «Ювентус»
Хоккей
СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасности
все новости