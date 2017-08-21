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«Барселона» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Стали известны детали будущего трансфера нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» заплатит 100 миллионов евро. Еще 30 миллионов «Боруссия» может получить в виде бонусов за определенные показатели игрока. Сейчас стороны обсуждают другие детали сделки.

Напомним, Усман Дембеле настаивает на своем переходе в «Барселону». «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок с основным составом.  20-летний форвард прошлом сезоне провел 49 матчей за «Боруссию» и забил десять мячей при 21 голевой передаче.

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