«Барселона» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
Стали известны детали
будущего трансфера нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону».
Как сообщает Mundo Deportivo,
«Барселона» заплатит 100 миллионов евро. Еще 30 миллионов «Боруссия» может
получить в виде бонусов за определенные показатели игрока. Сейчас стороны
обсуждают другие детали сделки.
Напомним,
Усман Дембеле настаивает на своем переходе в «Барселону». «Боруссия» отстранила
футболиста от тренировок с основным составом. 20-летний форвард прошлом
сезоне провел 49 матчей за «Боруссию» и забил десять мячей при 21 голевой передаче.
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