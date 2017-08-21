Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ньянг вернулся к переговорам со «Спартаком»

Источник:  MilanNews.itКомментарии

Игрок атакующий линии итальянского «Милана» М’Байе Ньянг вернулся к переговорам о переходе в московский «Спартак», сообщает сайт MilanNews.it.

После того, как «Милан» отклонил предложение «Торино» в размере 12 млн евро за французского инсайда, а также приобрел хорватского форварда Николу Калинича, Ньянг окончательно понял, что в «Милане» ему места нет. Он не получил ни минуты игрового времени в недавнем матче «россонери» с «Кротоне».

Единственным вариантом продолжения карьеры для футболиста остается московский «Спартак», предлагавший за игрока 20 млн евро. Ожидается, что в ближайшие часы стороны должны прийти к соглашению, после чего Ньянг пройдет медицинский осмотр для «Спартака».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
После семи туров сезона 2017/18 «Спартак» пропустил больше всего в своей историиМосковский «Спартак» установил собственный антирекорд результативности.Всеобщее замешательство в «Спартаке». История одного обманаВсеобщее замешательство в «Спартаке». История одного обманаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет природу кризиса красно-белых на историческом примере.«Думаю, дело только в этом». Как сам Кокорин объясняет свою суперигру«Думаю, дело только в этом». Как сам Кокорин объясняет свою суперигруАлександр Кокорин забил 7 мячей в 10 матчах нового сезона. После большинства игр он пытается объяснить, почему стал забивать так много.«Спартак» улучшил предложение по личному контракту Ньянга«Спартак» продолжает переговоры о переходе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга. Красно-белые сделали футболисту новое предложение.Одиночество Карреры и семейный автобус «Локомотива»Одиночество Карреры и семейный автобус «Локомотива»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.
Футбол
«Барселона» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов
Футбол
«Арсенал» предложит Окслейд-Чемберлену новый четырехлетний контракт
Футбол
Маркизио может покинуть «Ювентус»
Хоккей
СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасности
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
М′Байе Ньянг
М′Байе Ньянгвсе новости