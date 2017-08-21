Ньянг вернулся к переговорам со «Спартаком»

Игрок атакующий линии итальянского «Милана» М’Байе Ньянг вернулся к переговорам о переходе в московский «Спартак», сообщает сайт MilanNews.it.

После того, как «Милан» отклонил предложение «Торино» в размере 12 млн евро за французского инсайда, а также приобрел хорватского форварда Николу Калинича, Ньянг окончательно понял, что в «Милане» ему места нет. Он не получил ни минуты игрового времени в недавнем матче «россонери» с «Кротоне».

Единственным вариантом продолжения карьеры для футболиста остается московский «Спартак», предлагавший за игрока 20 млн евро. Ожидается, что в ближайшие часы стороны должны прийти к соглашению, после чего Ньянг пройдет медицинский осмотр для «Спартака».

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