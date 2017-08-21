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Велогонщик Перкинс получил российский паспорт

Источник:  ТАССКомментарии

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по велоспорту на треке австралиец Шейн Перкинс получил российский паспорт, сообщил ТАСС тренер спортсмена Владимир Хозов.

Ранее указ о предоставлении Перкинсу гражданства РФ подписал президент Владимир Путин.

Напомним, в феврале Перкинс сообщил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Спортсмен уточнил, что не откажется от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское.

Перкинс завоевал бронзовую медаль на лондонской Олимпиаде-2012 года в спринте. Он также является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира.

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