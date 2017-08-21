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«Сивасспор» Дьякова одержал первую победу в сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 2 тура чемпионата Турции «Сивасспор», за который выступает российский защитник Виталий Дьяков, одержал свою первую победу в сезоне.

Голы Аруна Коне и Леандриньо принесли клубу из Сиваса победу со счетом 2:0 в матче с «Малатьяспором».

Виталий Дьяков провел на поле все 90 минут, как и в матче 1 тура, когда его команда уступила на выезде «Акхисару» 0:1.

Таким образом, у «Сивасспора» в активе 3 очка. Команда располагается на 7 месте по итогам двух игровых недель.

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