«Сивасспор» Дьякова одержал первую победу в сезоне

В матче 2 тура чемпионата Турции «Сивасспор», за который выступает российский защитник Виталий Дьяков, одержал свою первую победу в сезоне.

Голы Аруна Коне и Леандриньо принесли клубу из Сиваса победу со счетом 2:0 в матче с «Малатьяспором».

Виталий Дьяков провел на поле все 90 минут, как и в матче 1 тура, когда его команда уступила на выезде «Акхисару» 0:1.

Таким образом, у «Сивасспора» в активе 3 очка. Команда располагается на 7 месте по итогам двух игровых недель.