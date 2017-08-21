Экс-игрок «Локомотива» Майкон забил за «Антальяспор» (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 2-го тура турецкой суперлиги экс-игрок московского «Локомотива» бразилец Майкон забил свой первый гол за «Антальяспор».
Бразилец отличился на 77-й минуте с передачи Самюэля Это'О. Но победить клубу из Антальи не удалось. Итог встречи «Антальяспор» – «Акхисар» – ничья 2:2.
Этот гол оказался первым для Майкона в официальном матче в составе новой команды.
Майкон этим летом перебрался в Турцию из «Локомотива», за который выступал на протяжении 7 лет. В составе железнодорожников на счету нападающего 23 гола в 157 встречах.
Первый гол Майкона за «Антальяспор». Ассистировал ему Это'О pic.twitter.com/29xHO13obG— Руслан Абушкин (@abushkin) 21 августа 2017 г.
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