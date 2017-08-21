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Экс-игрок «Локомотива» Майкон забил за «Антальяспор» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 2-го тура турецкой суперлиги экс-игрок московского «Локомотива» бразилец Майкон забил свой первый гол за «Антальяспор».

Бразилец отличился на 77-й минуте с передачи Самюэля Это'О. Но победить клубу из Антальи не удалось. Итог встречи «Антальяспор» – «Акхисар» – ничья 2:2.

Этот гол оказался первым для Майкона в официальном матче в составе новой команды.

Майкон этим летом перебрался в Турцию из «Локомотива», за который выступал на протяжении 7 лет. В составе железнодорожников на счету нападающего 23 гола в 157 встречах.

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