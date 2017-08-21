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Агент Боакье: Ни с чем конкретным «Локомотив» и «Рубин» на нас не выходили

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Оливер Артур, агент нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боакье, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московского «Локомотива» и казанского «Рубина».

 - Могу ли подтвердить интерес со стороны «Локомотива» и «Рубина» к Боакье? Были лишь звонки от агентов. Но ни с чем конкретным эти клубы на нас не выходили, - цитирует Артура «Спорт день за днем».

 В этом сезоне чемпионата Сербии 24-летний ганец провел два матча и отметился двумя голами.

 В прошлом сезоне Ричмонд с 12 голами в 16 играх стал лучшим снайпером «Црвены Звезды».

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