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Александр Тарханов: Не уверен, что Самедов симулировал

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тараханов высказал свое мнение о том, была ли симуляция со стороны Александра Самедова в минувшем матче «Спартака» с «Локомотивом».

- Я допустим не уверен, что Саша симулировал. Когда игрок бежит на скорости, достаточно небольшого контакта с игроком, чтобы тот упал. Пенальти может и нет, но и говорить о том, что игрок упал специально, я тоже не уверен. 

Мне интересно почему Миранчуку не дали карточку, когда тот въехал в ногу Глушакову. Получается, здесь я даю карточку, а здесь не даю. Если в одну сторону судишь и даешь карточки, то и в другую сторону надо. В советские времена на судей никто не жаловался, потому что все честно судили.

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