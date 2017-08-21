После семи туров сезона 2017/18 «Спартак» пропустил больше всего в своей истории

Московский «Спартак» установил собственный антирекорд результативности. 13 пропущенных мячей после семи сыгранных туров – худший результат в истории команды.

До этого худшим результатом был показатель сезона 2012/13, когда красно-белые после семи туров пропустили сколько же, сколько и забили – по 12 мячей. Тогда «Спартак» одержал четыре победы, проиграл три матча, набрал 12 очков и шел на восьмом месте.

Кстати, по показателю опущенных мячей «Спартак» занимает второе с конца места, уступая лишь «Анжи», который пропустил 16 мячей, проиграв свой последний матч со счетом 0:6.

