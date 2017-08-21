Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

После семи туров сезона 2017/18 «Спартак» пропустил больше всего в своей истории

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» установил собственный антирекорд результативности. 13 пропущенных мячей после семи сыгранных туров – худший результат в истории команды.

До этого худшим результатом был показатель сезона 2012/13, когда красно-белые после семи туров пропустили сколько же, сколько и забили – по 12 мячей. Тогда «Спартак» одержал четыре победы, проиграл три матча, набрал 12 очков и шел на восьмом месте.

Кстати, по показателю опущенных мячей «Спартак» занимает второе с конца места, уступая лишь «Анжи», который пропустил 16 мячей, проиграв свой последний матч со счетом 0:6.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Болельщик «Локомотива» стал администратором команды на деньБолельщик «Локомотива» Виталий Рылков стал администратором команды на выездном матче с «Рубином».Вы не поверите, что все эти люди – игроки сборной России. В команде 11 новичков!Вы не поверите, что все эти люди – игроки сборной России. В команде 11 новичков!Тренерский штаб сборной назвал расширенный состав на матч с «Динамо». Есть и странные персонажи, и те, кого мы действительно ждали.Всеобщее замешательство в «Спартаке». История одного обманаВсеобщее замешательство в «Спартаке». История одного обманаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет природу кризиса красно-белых на историческом примере.«Анжи» арендовал Лорию у «Крыльев Советов»Голкипер «Анжи» Гиорги Лория перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.Ньянг вернулся к переговорам со «Спартаком»Игрок атакующий линии итальянского «Милана» М’Байе Ньянг вернулся к переговорам о переходе в московский «Спартак»
Футбол
«Барселона» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов
Футбол
«Арсенал» предложит Окслейд-Чемберлену новый четырехлетний контракт
Футбол
Маркизио может покинуть «Ювентус»
Хоккей
СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасности
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости