После семи туров сезона 2017/18 «Спартак» пропустил больше всего в своей истории
Московский «Спартак» установил собственный антирекорд
результативности. 13 пропущенных мячей после семи сыгранных туров – худший результат
в истории команды.
До этого худшим результатом был показатель сезона 2012/13,
когда красно-белые после семи туров пропустили сколько же, сколько и забили –
по 12 мячей. Тогда «Спартак» одержал четыре победы, проиграл три матча, набрал
12 очков и шел на восьмом месте.
Кстати, по показателю опущенных мячей «Спартак» занимает
второе с конца места, уступая лишь «Анжи», который пропустил 16 мячей, проиграв
свой последний матч со счетом 0:6.
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