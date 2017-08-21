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Жилкин завоевал серебро Универсиады в плавании на 50 метров баттерфляем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада.  В плавании на 50 метров баттерфляем у мужчин серебряную медаль завоевал россиянин Андрей Жилкин.

Результат российского спортсмена – 23,40 секунды.  Золото завоевал украинец Андрей Говоров  - 22,90. На третьем месте бразилец  Энрике Де Соуза Мартинш – 23,54.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Плавание. Мужчины

Баттерфляй. 50 метров

1. Андрей Говоров (Украина) – 22,90

2. Андрей Жилкин (Россия) – 23,40.

3. Энрике Де Соуза Мартиньш (Бразилия) – 23,54…

8. Александр Садовников (Россия) – 23,87.

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