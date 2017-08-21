Жилкин завоевал серебро Универсиады в плавании на 50 метров баттерфляем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В плавании на 50 метров баттерфляем у мужчин
серебряную медаль завоевал россиянин Андрей Жилкин.
Результат российского спортсмена – 23,40 секунды. Золото завоевал украинец Андрей Говоров - 22,90. На третьем месте бразилец Энрике Де Соуза Мартинш – 23,54.
Всемирная летняя
Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Плавание.
Мужчины
Баттерфляй. 50 метров
1. Андрей Говоров (Украина)
– 22,90
2. Андрей Жилкин (Россия) –
23,40.
3. Энрике Де Соуза Мартиньш
(Бразилия) – 23,54…
8. Александр Садовников (Россия) – 23,87.
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