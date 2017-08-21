Станимир Стойлов: На 99% «Селтик» уже вышел в Лигу чемпионов

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

— Завтра предстоит взять реванш. Надеюсь, что мы сделали правильные выводы после первой игры. Мы будем играть дома и должны показать хороший футбол. Есть небольшие проблемы, связанные с травмами и дисквалификацией игроков. Мы постараемся показать свой максимум, не отталкиваясь от результата первой игры.

— Может ли тот факт, что Александр Мокин пропустил много голов в Глазго, повлиять на Ваше решение выпустить его завтра?

— Я всегда говорил, что у меня два вратаря хорошего класса. Не думаю, что Мокин допустил серьезные ошибки. Эрич еще не играл в квалификации Лиги Чемпионов и заслужил свой шанс. Завтра ворота «Астаны» будет защищать Ненад Эрич.



— Верите ли Вы, что еще возможно пройти «Селтик»?

— Думаю, что «Селтик» на 99 процентов уже вышел в Лигу чемпионов. Нужно быть реалистами», - цитирует Стойлова Sports.kz.

Матч «Астана» - «Селтик» состоится 22 августа и начнется в 18:30 по Москве. Напомним, что в первом матче «Селтик» победил со счетом 5:0.