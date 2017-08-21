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Станислав Черчесов: Мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве сборной

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состав команды на товарищеский матч с московским «Динамо».

- Как уже сообщалось ранее, в конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. Сегодня мы определили расширенный список из двадцати восьми игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный. В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке Конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам Чемпионата России в составах своих клубов. Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей, - передает слова Черчесова официальный сайт РФС.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске (28 августа - 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» Москва (3 сентября).

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