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Нападающий «Янг Бойз» Оаро из-за травмы не сыграет с ЦСКА

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Нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро пропустит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА из-за травмы бедра, сообщается на официальном сайте швейцарского клуба.

Повреждение форвард получил в субботу в гостевой встрече 5-го тура национального чемпионата с «Цюрихом» (0:0).

Игрок не полетит с командой в Москву, а останется в Берне, чтобы проходить лечение.

Матч ЦСКА - «Янг Бойз» пройдет в среду. Напомним, первую встречу армейцы выиграли со счетом 1:0.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Онлайн-трансляция

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