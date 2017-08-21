Нападающий «Янг Бойз» Оаро из-за травмы не сыграет с ЦСКА
Нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро пропустит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА из-за травмы бедра, сообщается на официальном сайте швейцарского клуба.
Повреждение форвард получил в субботу в гостевой встрече 5-го тура национального чемпионата с «Цюрихом» (0:0).
Игрок не полетит с командой в Москву, а останется в Берне, чтобы проходить лечение.
Матч ЦСКА - «Янг Бойз» пройдет в среду. Напомним, первую встречу армейцы выиграли со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Онлайн-трансляция
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