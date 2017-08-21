Иван Маевский: Каждый из нас мечтает о победе над «Селтиком» с разницей в пять мячей и больше
Полузащитник «Астаны» Иван
Маевский поделился ожиданиями от
матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф
квалификации Лиги чемпионов.
— Настрой боевой. Мы сделали
определенные выводы после первой игры. Хочется реабилитироваться и показать,
что результат первого матча был не слишком справедлив. Будем выходить на поле и
показывать все, что будет в наших силах.
— Команду завтра устроит ничья, или «Астана» верит в то, что можно отыграть пять мячей?
— Думаю, что каждый мечтает о победе с преимуществом в пять мячей и больше. Наша главная задача — выйти и порадовать наших болельщиков. А какой счет на это повлияет — завтра увидим, - цитирует Маевского Sports.kz.
Матч «Астана» - «Селтик»
состоится 22 августа и начнется в 18:30 по Москве. Напомним, что в первом матче
«Селтик» победил со счетом 5:0.