Алексей Анисимов: В расширенный список для работы на Олимпиаде войдут 10 судей КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о сокращении иностранных кадров в судейском корпусе.

- Будет сокращение иностранных кадров, поскольку мы придерживаемся такой позиции: если российский и иностранный судьи равны по классу, работать должен наш. Поэтому в наступающем сезоне будут судить четверо иностранцев – два латыша и два чеха (белорусов я не считаю за легионеров).

Пятеро судей КХЛ находятся сейчас на олимпийском просмотровом сборе, причем речь идет именно о главных. Кроме того, в расширенном списке для работы на Олимпиаде и чемпионате мира, скорее всего, будет около 10 арбитров лиги, - цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.