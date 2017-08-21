Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Леванте- : -Вильярреал
Футбол  Ахмат- : -Арсенал Тула
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Анисимов: В расширенный список для работы на Олимпиаде войдут 10 судей КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о сокращении иностранных кадров в судейском корпусе.

- Будет сокращение иностранных кадров, поскольку мы придерживаемся такой позиции: если российский и иностранный судьи равны по классу, работать должен наш. Поэтому в наступающем сезоне будут судить четверо иностранцев – два латыша и два чеха (белорусов я не считаю за легионеров).

Пятеро судей КХЛ находятся сейчас на олимпийском просмотровом сборе, причем речь идет именно о главных. Кроме того, в расширенном списке для работы на Олимпиаде и чемпионате мира, скорее всего, будет около 10 арбитров лиги, - цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасностиХоккейный клуб СКА сообщил на официальном сайте об усилении мер безопасности в Ледовом дворце.Федор Канарейкин: ЦСКА будет посильнее СКА в этом сезоне. Все закуплено, все в обоймеБывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча Кубка Открытия между СКА и ЦСКА.Андрей Скабелка: Омск считает часы до открытия нового сезонаГлавный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от стартующего сегодня нового сезона КХЛ.Вячеслав Солодухин: «Салават Юлаев» полностью готов к чемпионатуНападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин рассказал о готовности команды к новому сезону КХЛ.Станислав Гареев: Повезло, что дома начинаем, может, легче вкатимсяЗащитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев заявил, что команда готова к старту нового сезона КХЛ.
Футбол
«Барселона» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов
Футбол
«Арсенал» предложит Окслейд-Чемберлену новый четырехлетний контракт
Футбол
Маркизио может покинуть «Ювентус»
Хоккей
СКА – ЦСКА. На матче будут приняты повышенные меры безопасности
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости