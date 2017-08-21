Болельщик «Локомотива» стал администратором команды на день

Болельщик «Локомотива» Виталий Рылков стал администратором команды на выездном матче с «Рубином».

23-летний Рылков, который болеет за команду с 2005 года и каждый год приобретает абонемент на Южную трибуну, победил в конкурсе — он поставил хэштег #лечувказаньслоко и указал номер абонемента.

Администратор Анатолий Машков и его коллеги Сергей Гришин и Руслан Элдерханов, президент Илья Геркус, главный тренер Юрий Семин, начальник команды Станислав Сухина доверили Виталию Рылкову важный фронт работ.







