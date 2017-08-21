Болельщик «Локомотива» стал администратором команды на день
Болельщик «Локомотива» Виталий Рылков стал администратором команды на
выездном матче с «Рубином».
23-летний Рылков, который болеет за команду с 2005 года и каждый год
приобретает абонемент на Южную трибуну, победил в конкурсе — он поставил
хэштег #лечувказаньслоко и указал номер абонемента.
Администратор Анатолий Машков и его коллеги Сергей Гришин и Руслан Элдерханов, президент Илья Геркус, главный тренер Юрий Семин, начальник команды Станислав Сухина доверили Виталию Рылкову важный фронт работ.
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