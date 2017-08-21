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«Динамо» арендовало полузащитника Тиама (фото)

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» договорилось с венгерским МТК об аренде полузащитника Хали Яне Тиама, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Соглашение между клубами предполагает годичный срок аренды с возможностью выкупа российским клубом прав на 23-летнего футболиста.

«Тиам настоящий универсал, может сыграть на позиции как опорного полузащитника, так и центрального и даже атакующего хавбека. В крайнем случае сенегалец способен выступить и в роли центрального защитника. Играть за «Динамо» Хали будет под 6-м номером. Он станет третьим футболистом из Сенегала в истории нашего клуба. Прежде эту страну представляли в динамовской команде защитник Паскаль Менди (60 матчей и 1 гол) и нападающий Пап Тиав (6 матчей - 1 гол)», - говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

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