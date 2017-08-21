«Динамо» арендовало полузащитника Тиама (фото)
Московское «Динамо» договорилось с венгерским МТК об аренде полузащитника Хали Яне Тиама, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Соглашение между клубами предполагает годичный срок аренды с возможностью выкупа российским клубом прав на 23-летнего футболиста.
«Тиам настоящий универсал, может сыграть на позиции как опорного полузащитника, так и центрального и даже атакующего хавбека. В крайнем случае сенегалец способен выступить и в роли центрального защитника. Играть за «Динамо» Хали будет под 6-м номером. Он станет третьим футболистом из Сенегала в истории нашего клуба. Прежде эту страну представляли в динамовской команде защитник Паскаль Менди (60 матчей и 1 гол) и нападающий Пап Тиав (6 матчей - 1 гол)», - говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.
Фото: ФК «Динамо» (Москва)