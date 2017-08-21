Защитник Денис Куляш выбран капитаном «Салавата Юлаева» на стартующий в понедельник сезон КХЛ. Об этом сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Отмечается, что ассистентами капитана будут нападающие Энвер Лисин и Илья Зубов.

Добавим, что в прошлом сезоне Куляш в 63 встречах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ набрал 23 (13+10) очка. На счету Лисина 33 (16+17) очка в 60 играх чемпионата. Зубов в 56 матчах набрал 23 (7+16) очка.