GODSENT и Fnatic обменялись игроками

«Формула-1» совместно со студией Codemasters и организацией Gfinity анонсировала киберспортивный чемпионат.

«Формула-1» анонсировала киберспортивный чемпионат «Формула-1» совместно со студией Codemasters и организацией Gfinity анонсировала киберспортивный чемпионат.

Вальдемар «valde» Вангсе перешел в North Вальдемар «valde» Вангсе стал игроком команды North.

Team EnVyUs и Cloud9 выиграли квалификации к турниру ESL One New York 2017.

Team EnVyUs и Cloud9 квалифицировались на ESL One New York 2017

Team EnVyUs и Cloud9 квалифицировались на ESL One New York 2017 Team EnVyUs и Cloud9 выиграли квалификации к турниру ESL One New York 2017.