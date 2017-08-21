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GODSENT и Fnatic обменялись игроками

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Организации GODSENT и Fnatic обменялись игроками по CS:GO.

Йонас «Lekr0» Олофссон присоединился к GODSENT, а Деннис «dennis» Эдман пополнил ряды Fnatic.

Капитан GODSENT Маркус «pronax» Уолстен выведен из основного состава команды. В ближайшее время организация назовет имя игрока, который его заменит. Экс-игрок Ninjas in Pyjamas Якоб «pyth» Моуруярви займет роль запасного игрока GODSENT на матчи ESL Pro League.

Состав GODSENT:  

Андреас «znajder» Линдберг  
Саймон «twist» Элиассон  
Йоаким «disco doplan» Гидетун  
Деннис «dennis» Эдман  
Маркус «pronax» Уолстен (замена)  
Якоб «pyth» Моуруярви (замена / EPL) 

Состав Fnatic:   

Майкил «Golden» Селим   
Йеспер «JW» Вексель  
Робин «flusha» Ронквест  
Фредди «KRiMZ» Йоханссон
Йонас «Lekr0» Олофссон

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