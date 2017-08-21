GODSENT и Fnatic обменялись игроками
Организации GODSENT и Fnatic обменялись игроками по CS:GO.
Йонас «Lekr0» Олофссон присоединился к GODSENT, а Деннис «dennis» Эдман пополнил ряды Fnatic.
Капитан GODSENT Маркус «pronax» Уолстен выведен из основного состава команды. В ближайшее время организация назовет имя игрока, который его заменит. Экс-игрок Ninjas in Pyjamas Якоб «pyth» Моуруярви займет роль запасного игрока GODSENT на матчи ESL Pro League.
Состав GODSENT:
Андреас «znajder» Линдберг
Саймон «twist» Элиассон
Йоаким «disco doplan» Гидетун
Деннис «dennis» Эдман
Маркус «pronax» Уолстен (замена)
Якоб «pyth» Моуруярви (замена / EPL)
Состав Fnatic:
Майкил «Golden» Селим
Йеспер «JW» Вексель
Робин «flusha» Ронквест
Фредди «KRiMZ» Йоханссон
Йонас «Lekr0» Олофссон
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически