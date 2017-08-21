Матч украинца Долгополова и бразильца Монтейро проверяется на договорной характер

Матч первого круга турнира АТР в Уинстон-Сейлеме (США) между Александром Долгополовым и Тиаго Монтейро, возможно, был договорным. Эту игру будет проверять антикоррупционный комитет.

Бразилец победил со счетом 6:3, 6:3. По ходу игры некоторые букмекерские конторы перестали принимать ставки на победу украинца, а до этого коэффициент на его победу начал увеличиваться. По ходу матча Александр допустил две двойные ошибки подряд и не заработал ни одного брейк-поинта.

В интернете появилось видео с фрагментами матча.