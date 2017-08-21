Матч украинца Долгополова и бразильца Монтейро проверяется на договорной характер
Матч первого круга турнира
АТР в Уинстон-Сейлеме (США) между Александром Долгополовым и Тиаго Монтейро,
возможно, был договорным. Эту игру будет проверять антикоррупционный комитет.
Бразилец победил со счетом
6:3, 6:3. По ходу игры некоторые букмекерские конторы перестали принимать
ставки на победу украинца, а до этого коэффициент на его победу начал
увеличиваться. По ходу матча Александр допустил две двойные ошибки подряд и не
заработал ни одного брейк-поинта.
В интернете появилось видео с фрагментами матча.
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