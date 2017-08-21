Бида завоевал золото в турнире шпажистов на Универсиаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В турнире по фехтованию в соревнованиях
шпажистов победу одержал россиянин Сергей Бида.
В финале Бида победил венгра Шомбора
Баньяи – 15:11. Бронзу завоевали поляк Филип Бронишевски и японец Масару
Ямада.
Всемирная летняя
Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Фехтование.
Мужчины
Шпага.
1. Сергей Бида (Россия).
2. Шомбор Баньяи (Венгрия)
3. Филип Бронишевски (Польша), Масару Ямада (Япония)…
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