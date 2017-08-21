Алборова завоевала серебро в турнире рапиристок на Универсиаде, Абдрахманова – бронзу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В турнире по фехтованию в соревнованиях
рапиристок в число призеров попали две российские спортсменки.
Золото завоевала венгерка Фанни
Крейсс. Второй стала россиянка Яна Алборова, которая в финале уступила
Крейсс со счетом 7:15. Бронзовые медали у россиянки Адели Абдрахмановой и
итальянки Беатрис Монако.
Всемирная летняя
Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Фехтование.
Женщины
Рапира.
Индивидуальное первенство
1. Фанни Крейсс
(Венгрия)
2. Яна Алборова (Россия)
3. Беатрис Монако (Италия), Аделя Абдрахманова
(Россия)
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