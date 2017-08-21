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Алборова завоевала серебро в турнире рапиристок на Универсиаде, Абдрахманова – бронзу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада.  В турнире по фехтованию в соревнованиях рапиристок в число призеров попали две российские спортсменки.

Золото завоевала венгерка Фанни Крейсс. Второй стала россиянка Яна Алборова, которая в финале уступила Крейсс со счетом 7:15. Бронзовые медали у россиянки Адели Абдрахмановой и итальянки Беатрис Монако. 

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Фехтование. Женщины

Рапира. Индивидуальное первенство

1. Фанни Крейсс (Венгрия)

2. Яна Алборова (Россия)

3. Беатрис Монако (Италия), Аделя Абдрахманова (Россия)

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