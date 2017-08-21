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Хали Тиам: Предложение «Динамо» - настоящий подарок судьбы

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Арендованный «Динамо» полузащитник Хали Тиам рассказал о своем переходе в московский клуб.

- Хали, чем тебя заинтересовал наш клуб?
- «Динамо» известно на весь мир, я знал о нем немало до перехода сюда, а при переговорах представители клуба дополнительно рассказали мне об истории этой команды, о том, какая честь защищать его цвета. Поэтому для меня приход сюда это большой такой шаг вперед.

- Что ты знал о российском футболе?
- Здесь хорошая лига, в которой можно научиться многому, приобрести хороший опыт, расти как футболист. Все это послужило для меня мотивацией сменить страну и команду, стать частью «Динамо». А еще я знал, что если перейду сюда, то будет холодно. Но пока вот жарко (смеется). Впрочем, меня погода не пугает. Я приехал в большой клуб играть и развиваться, становиться сильнее вместе с «Динамо».

- С кем-то советовался перед тем, как решиться на переезд в Россию?
- Только со своим агентом. Мы получили предложение от «Динамо», подумали, что это настоящий подарок судьбы и вот я здесь.

- А с Самба Соу не общался?
- Конечно, я знаю его, он так же, как и я играл в Турции, только за «Кайсериспор». Но я не общался с ним, не спрашивал, как там и что в «Динамо» - решение принимал сам. А так, рад буду увидеть его и поболтать, но это еще впереди.

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