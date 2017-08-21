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Борис Михайлов: Верю, что матч за Кубок Открытия задаст чемпионату КХЛ подобающий тон

Источник:  КХЛКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России, бывший главный тренер СКА и ЦСКА Борис Михайлов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Кубок Открытия.

- С нетерпением жду матча за Кубок Открытия, не могу его пропустить, буду смотреть с трибуны. Хочу всех поздравить с началом десятого, юбилейного сезона в КХЛ. Верю, что первый матч задаст чемпионату подобающий тон. Соперники ударно провели предсезонку, побеждали. Команды и их тренеры хорошо знают друг друга. Думаю, что ЦСКА будет противостоять СКА не так, как в прошлом сезоне. Стараться не перебегать соперника, как раньше, а переиграть его. Все для этого у москвичей есть. Даже не знаю, на каких игроков сделает сегодня ставку новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Выбор у него широкий. А гадать не хочу.

Конечно, хотелось бы увидеть сильнейшие составы. Но защитник Вячеслав Войнов еще восстанавливается после травмы. А что с Павлом Дацюком – трудно сказать. Олег Знарок говорит, что Павла берегут… Но в таких матчах надо показывать лучшие силы. Если взять сумму мастерства команд, то обладатель Кубка Континента имени Виктора Тихонова, наверное, мало в чем уступает обладателю Кубка Гагарина. Если вообще уступает. Знарок заявил, что его команда готова даже лучше, чем ожидалось. А Илья Ковальчук сказал, что не завидует ЦСКА. Это ещё сильнее подогревает интерес к дерби, - приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что новый чемпионат КХЛ открывается матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

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