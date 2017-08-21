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Умные ботинки против гаджетов

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Китайский экипировочный бренд создал уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth

Обувь со встроенной электроникой передает владельцу информацию о потраченных калориях, микроклимате и даже подсчитывает пройденное расстояние!

Ботинки укомплектованы процессором, светодиодной подсветкой и модулем Bluetooth 4.0. Это дает возможность передавать данные на мобильный телефон. Важным требованием является функционирование телефона под управлением IOS 8.0 или Android 4.4.

Кроссовки ручной работы из мягкой кожи представлены в двух цветах: черном и белом. Специальные вентиляционные поры обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха. Губчатая стелька делает носку максимально комфортной. А цена в 200 юаней вполне доступными для рядового потребителя. Уже запущен выпуск моделей для мужчин в размерном диапазоне 39-45, а для женщин 35-39.

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