Определились победители турнира PRIME SELECTION 2017 года 21 августа 2017, 16:06 «Советский спорт» Источник:

В Краснодаре определились лучшие бойцы международного турнира PRIME SELECTION-2017 в семи весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 77, 84 и 100 кг, которыми стали: Хамзат Джабраилов, Нурберген Шарипов, Аслан Шогов, Магоммед Мамаев, Юнус Ахмедов, Ибрагим Магомедов и Адам Богатырев соответственно.



Результаты финалов Prime Selection-2017:

до 57 кг: Хамзат Джабраилов (Грозный) победил Бислана Шехетля (Краснодар) удушающим во 2-раунде;

до 61 кг: Нурберген Шарипов (Казахстан) победил Аслнбека Карова (Нальчик) удушающим в 3-раунде;

до 66 кг: Аслан Шогов (Нальчик) победил Махочи Сагитова (Краснодар) раздельным решением судей;

до 70 кг: Магоммед Мамаев (Волгоград) победил Марата Тохтамышева (Нальчик) единогласным решением судей;

до 77 кг: Юнус Ахмедов (Новороссийск) победил Имрана Кауфова (Нальчик) единогласным решением судей;

до 84 кг: Ибрагим Магомедов (Махачкала) победил Евгения Беляева (Ростов-на-Дону) единогласным решением судей;

до 100 кг: Адам Богатырев (Москва) победил Дениса Езута (Волгоград) техническим нокаутом (отказ секунданта в 1-раунде).

В главном событии турнира за пояс чемпиона мира по ММА -победа досталась хозяину площадки краснодарцу Гоге Шаматава, который своим напором заставил бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра «неспортивно» отказаться от продолжения боя в 1 раунде.

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