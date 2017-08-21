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Определились победители турнира PRIME SELECTION 2017 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Краснодаре определились лучшие бойцы международного турнира PRIME SELECTION-2017 в семи весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 77, 84 и 100 кг, которыми стали: Хамзат Джабраилов, Нурберген Шарипов, Аслан Шогов, Магоммед Мамаев, Юнус Ахмедов, Ибрагим Магомедов и Адам Богатырев соответственно.

Результаты финалов Prime Selection-2017: 
до 57 кг: Хамзат Джабраилов (Грозный) победил Бислана Шехетля (Краснодар) удушающим во 2-раунде;
до 61 кг: Нурберген Шарипов (Казахстан) победил Аслнбека Карова (Нальчик) удушающим в 3-раунде;
до 66 кг: Аслан Шогов (Нальчик) победил Махочи Сагитова (Краснодар) раздельным решением судей;
до 70 кг: Магоммед Мамаев (Волгоград) победил Марата Тохтамышева (Нальчик) единогласным решением судей;
до 77 кг: Юнус Ахмедов (Новороссийск) победил Имрана Кауфова (Нальчик) единогласным решением судей;
до 84 кг: Ибрагим Магомедов (Махачкала) победил Евгения Беляева (Ростов-на-Дону) единогласным решением судей;
до 100 кг: Адам Богатырев (Москва) победил Дениса Езута (Волгоград) техническим нокаутом (отказ секунданта в 1-раунде).
В главном событии турнира за пояс чемпиона мира по ММА -победа досталась хозяину площадки краснодарцу Гоге Шаматава, который своим напором заставил бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра «неспортивно» отказаться от продолжения боя в 1 раунде.
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Сергей Ващенко
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