Вячеслав Быков: Матчи такого уровня, как СКА – ЦСКА, готовят игроков к Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший главный тренер СКА и ЦСКА Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего матча за Кубок Открытия.

- Две армейские команды – лидеры нашего чемпионата, они ставят перед собой только самые высокие цели, и в том, что и петербуржцы, и москвичи сильны, сомневаться не приходится.

Нас ждет великолепный матч, увидим высокое мастерство игроков, накал, принципиальность. «Армейское» дерби – это ведь классика! И совершенно невозможно заранее предсказать итог матча, этим и хороша битва СКА и ЦСКА. Остаётся только позавидовать тем болельщикам, которые увидят матч вживую, с трибуны.

Было бы интересно увидеть в этом матче дуэль двух молодых российских вратарей – Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина. С Шестёркиным я работал, и безусловно, это очень талантливый голкипер. Сорокин в свою очередь имеет хороший опыт выступлений за сборную. Сезон этим ребятам предстоит непростой, впереди Олимпиада.

И в СКА, и в ЦСКА очень много потенциальных игроков сборной, плюс – тренерский штаб. А этот сезон – олимпийский, и потому ребятам нужно стараться вдвойне, нужно подойти к Играм в полной готовности – физической, психологической. И бесспорно, подобные противостояния, матчи такого уровня, как СКА – ЦСКА, игрокам в этом помогут, - приводит слова Быкова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что новый чемпионат КХЛ открывается матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.