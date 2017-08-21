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Гога Шаматава: Оливейра «врубил заднюю» и не дал мне бой

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец Гога Шаматава завоевал титул чемпиона мира по ММА, досрочно победив в первом раунде техническим нокаутом бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра по прозвищу «Муравей».

В начале боя Шаматава пытался взять инициативу в стойке, но бразилец переводил бой в маунт, где чувствовал себя комфортнее. Гоге удавалось уйти из опасного положения в партере и он продолжал реализовывать свое преимущество в ударной технике. После пропущенной серии ударов в голову бразилец неожиданно выплюнул капу, давая понять рефери, что отказывается продолжать бой. По правилам ему было засчитано поражение, которое стало первым в карьере Оливейры. 

«Я очень счастлив, что стал чемпионом мира. Что касается моего соперника. В какой-то момент он понял, что его тактика и план не сработали, как и его джиу-джитсу, и дальше «ловить» нечего. К этому времени я начал его чувствовать и раскачался, а он начал понимать, к какой все идет развязке. Оливейра неожиданно стал демонстрировать, что у него вылетает капа. Мое мнение, если вышел на бой, дерись до конца! Он повел себя себя неспортивно - не как воин и не как боец. Он просто «врубил заднюю» и отказался драться. Я усиленно готовился и горел боем. Еще раз повторюсь, что я очень рад, что стал чемпионом, но он не дал мне подраться и не дал бой. « - прокомментировал свою победу Гога Шаматава. 

Бой Шаматава-Оливейра должен был пройти в июне, однако был был отложен, так как спортсмен был доставлен в реанимацию в день боя. 

Во втором главном бою не имеющий поражений 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов уверенно остановил удушающим приемом «гильотина», не оставив шансов представителю команды «Team Maldonado» Натана Оливьера.

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Сергей Ващенко
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