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Главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике спас ребенка

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике Артур Карамян спас ребенка от столкновения с высоковольтным электрощитом, сообщает RT.

Шестилетний мальчик, оставленный без присмотра, залез в трехколесный гоночный веломобиль и, не справившись с управлением, на огромной скорости едва не врезался в высоковольтный электрощит. Карамян успел вытащить ребенка до столкновения веломобиля со щитом, однако сам получил серьезные травмы.

Машина проехала по вывернутой ноге, в результате чего Карамяну потребовалась экстренная операция - ему удалили мениск и вставили пластины. В настоящее время он проходит курс лечения в больнице.

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