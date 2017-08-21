Главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике спас ребенка

Главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике Артур Карамян спас ребенка от столкновения с высоковольтным электрощитом, сообщает RT.

Шестилетний мальчик, оставленный без присмотра, залез в трехколесный гоночный веломобиль и, не справившись с управлением, на огромной скорости едва не врезался в высоковольтный электрощит. Карамян успел вытащить ребенка до столкновения веломобиля со щитом, однако сам получил серьезные травмы.

Машина проехала по вывернутой ноге, в результате чего Карамяну потребовалась экстренная операция - ему удалили мениск и вставили пластины. В настоящее время он проходит курс лечения в больнице.