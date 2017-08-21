Мария Ласицкене: Нужно обязательно занять первое место в Брюсселе

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Ласицкене победила на турнире в Польше Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене с результатом 1,95 метра победила на Мемориале Камилы Сколимовской в Варшаве

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