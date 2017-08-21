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Мария Ласицкене: Нужно обязательно занять первое место в Брюсселе

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от предстоящего финала Бриллиантовой лиги.

- Финал «Бриллиантовой лиги» - очень ответственный турнир, для того, чтобы стать победителем серии, нужно обязательно занять первое место в Брюсселе. Я бы назвала это соревнование вторым финалом чемпионата мира, к которому мы очень серьезно подходим. Не хочется опускать планку под занавес сезона, я хочу соответствовать статусу двукратной чемпионки мира, - передает слова Ласицкене ТАСС.

Напомним, что финал Бриллиантовой лиги пройдет в Брюсселе 1 сентября.

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