Мария Ласицкене: Нужно обязательно занять первое место в Брюсселе
Источник: ТАССКомментарии
Двукратная
чемпионка мира Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от предстоящего финала
Бриллиантовой лиги.
- Финал «Бриллиантовой лиги» - очень ответственный турнир, для того, чтобы стать победителем серии, нужно обязательно занять первое место в Брюсселе. Я бы назвала это соревнование вторым финалом чемпионата мира, к которому мы очень серьезно подходим. Не хочется опускать планку под занавес сезона, я хочу соответствовать статусу двукратной чемпионки мира, - передает слова Ласицкене ТАСС.
Напомним, что финал Бриллиантовой лиги пройдет в Брюсселе 1 сентября.
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