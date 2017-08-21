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Орловский сразится с Альбини на турнире UFC Fight Night 120

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский (25 побед, 15 поражений) свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 120, который состоится 11 ноября в Норфолке (штат Вирджиния, США).

Его соперником станет бразилец Джуниор Альбини (14 побед, 2 поражения), который в UFC провел всего один боя (победа над Тимоти Джонсоном техническим нокаутом в первом раунде).

Напомним, что Орловский последние пять поединков в UFC проиграл и находится на грани увольнения из промоушена.

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Сергей Ващенко
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