Орловский сразится с Альбини на турнире UFC Fight Night 120

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский (25 побед, 15 поражений) свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 120, который состоится 11 ноября в Норфолке (штат Вирджиния, США).

Его соперником станет бразилец Джуниор Альбини (14 побед, 2 поражения), который в UFC провел всего один боя (победа над Тимоти Джонсоном техническим нокаутом в первом раунде).

Напомним, что Орловский последние пять поединков в UFC проиграл и находится на грани увольнения из промоушена.