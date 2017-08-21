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M-1 Challenge 85 пройдет в Москве 10 ноября

Источник:  Mix FightКомментарии

10 ноября в СК «Олимпийский» в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85.

Главным событием турнира станет бой за пояс чемпиона мира по версии M-1 Challenge в легком весе. Один из самых зрелищных бойцов во всем российском MMA – Дамир Исмагулов из команды «Новый Поток» будет защищать свой титул.

В со-главном бою вечера один из самых заслуженных российских полутяжеловесов Михаил Заяц, представляющий столичную команду Strela Team, будет биться против сильнейшего немецкого бойца Штефана Пютца по прозвищу T-800. Победитель этого боя будет главным претендентом на бой за титул чемпиона M-1 Challenge.

Также на турнире выступит любимец московских зрителей Алексей Махно, чемпион американских турниров King of The Cage Джош Реттингхаус, ударник-нокаутер Гига Кухалашвили и многие другие.

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Сергей Ващенко
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